Il Tempo | C’è Reina nel futuro

Un grande passato e un futuro tutto da scrivere. Il presente della Lazio tra i pali si chiama Pepe Reina. Al momento del suo arrivo pochi avrebbero creduto che sarebbe diventato titolare nel giro di poche settimane. Eppure guardando i suoi numeri non ci sono dubbi. Il portiere spagnolo ha giocato 14 delle ultime 16 gare in campionato, e si appresta a tagliare un traguardo importante nella sua sfavillante carriera. Quella contro il Cagliari sarà la sua presenza numero 600 tra Liga, Premier League, Bundesliga e Serie A. L’obiettivo è quello di andare avanti insieme, il suo contratto scade il prossimo anno (ha firmato un biennale), ma ci sarebbero stati già i primi contatti per prolungare di un’altra stagione. Inzaghi l’ha voluto fortemente nel mercato estivo, ed ha cambiato il modo di gioco della squadra in funzione del suo acquisto. Pepe Reina è il secondo miglior portiere della Serie A per la media migliore di passaggi riusciti: 29,93% (419 completati su 538 tentati). Non solo, l’ex Liverpool ha portato con se esperienza e leadership. Si è imposto all’interno dello spogliatoio grazie alla sua personalità e al suo carisma.

La società intanto dovrà fare delle valutazioni di Strakosha. L’albanese ancora out per motivi fisici (problemi al ginocchio), il prossimo giugno entrerà nel suo ultimo anno di contratto. Fino ad oggi ancora nulla sul rinnovo, tanto da alimentare possibili voci di una sua partenza. Come possibili sostituti la Lazio valuta Montipò del Benevento e Micai della Salernitana. L’indiscrezione più suggestiva riguarda Vanja Milinkovic-Savic, il fratello di Sergej. La Lazio però ha puntato molto su Gabriel Pereira, portierino arrivato in prestito dal Monaco lo scorso anno. Deve ancora compiere 19 anni ed è stato più volte convocato nella Nazionale giovanile del Brasile.

Il Tempo/Daniele Rocca

