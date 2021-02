Immobile, l’agente lo esalta: “Ciro il miglior attaccante italiano degli ultimi vent’anni. Dai media meno di quanto meriterebbe”

Passano le stagioni, ma in casa Lazio il migliore rimane sempre Ciro Immobile. L’ attaccante biancoceleste, dopo aver vinto la Scarpa d’Oro e l’ultima classifica dei marcatura, punta ora al record di Silvio Piola per diventare il più grande bomber biancoceleste. Del bomber laziale, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato poco fa anche il suo agente Alessandro Moggi: ““Penso che Immobile sia uno dei migliori attaccanti non solo d’Italia, ma del mondo. Non ha ricevuto dai media quanto meriterebbe, sta facendo cose straordinarie. Forse paga il fatto per cui in Italia si cerca l’esterofilizzazione del giocatore, un nome esotico. Ha dimostrato di essere il miglior centravanti italiano degli ultimi 20 anni. Siamo nei migliori 5 della storia del calcio italiano e dell’attuale ranking del mondo”. Lo riporta Calcionapoli1926.it

