Inter, Marotta: “Parlare sempre di cessione societaria ci può condizionare. Le prossime partite…”

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, nel pre-partita di Fiorentina-Inter è intervenuto sulle ormai sempre più pressanti voci di una possibile cessione societaria del club nerazzuro. In vista anche di Inter-Lazio, in programma nella prossima giornata di campionato, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport:

“Quando si è al vertice tutte le partite sono importanti. Le prossime partite saranno contro la Lazio e contro il Milan e saranno molto importanti, come quella di questa sera. Questa situazione non ci aiuta. Speriamo di risolvere questo problema quanto prima per dare tranquillità a tutti. La squadra può essere condizionata se nei programmi televisivi è sempre legata a possibili cessioni di quote societarie”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: