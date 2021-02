Inzaghi vs Di Francesco: sfida in campo, precedenti e curiosità

Questa domenica alle 20:45 Lazio e Cagliari scenderanno in campo allo Stadio Olimpico: non si tratta del primo confronto tra Inzaghi e Di Francesco.

I precedenti

L’ultima partita disputata il 26 settembre 2020 ha sorriso al tecnico biancoceleste, che grazie alle reti di Lazzari e Immobile, è riuscito a portare a casa tre punti contro la squadra isolana al Sardegna Arena. Nel bilancio complessivo: soltanto un pareggio tra i due nel derby capitolino del 15 aprile 2018, 6 vittorie del tecnico biancoceleste e 2 del tecnico rossoblù. Ma quello che accomuna le sfide tra i due allenatori sono i goal, parliamo spesso di gare caratterizzate da numerose reti messe a segno: la media nei confronti diretti si attesta a circa 3 goal per partita.

Curiosità

In passato i due si sono confrontati vestendo le maglie rispettivamente della Lazio e della Roma: era la stagione 1999/2000 e nei derby capitolini hanno ottenuto una vittoria per parte.

Lazio-Cagliari

La Lazio, reduce da cinque vittorie consecutive, sogna di ripetere la fantastica cavalcata dello scorso anno: i biancocelesti cercheranno di mantenere una continuità di rendimento, dopo un inizio di stagione difficile. Del resto, il Cagliari, attualmente al terz’ultimo posto della classifica, non può concedersi ulteriori passi falsi. Numeri preoccupanti per la squadra di Di Francesco che nelle ultime sei gare di campionato ha collezionato un pareggio e cinque sconfitte, probabilmente frutto di un comparto difensivo non all’altezza di quello offensivo. Tra le squadre in fondo alla classifica non sembrerebbe la più debole, ma la scia negativa ha sicuramente influenzato in negativo le prestazioni della rosa rossoblù.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: