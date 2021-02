La Macron entra nel mondo del Tennis

Il 2021 inizia per Macron, brand leader internazionale nella produzione e vendita di active sportswear, con un’interessante e importante novità: Macron entra nel mondo del tennis internazionale. L’azienda italiana fornisce l’abbigliamento sportivo ai giudici di gara, i raccattapalle e i volontari in occasione dell’ATP Cup, in programma a Melbourne in Australia, delle Melbourne Summer Series e dell’Adelaide International. “Questa nuova entusiasmante partnership fa parte del piano strategico per consolidare la crescente presenza di Macron in Australia ed entrare in un nuovo sport come il tennis, estremamente popolare in tutto il mondo”, ha dichiarato Andrea Palilla, Country Manager Macron in Australia.

