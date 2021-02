Lazio-Cagliari, l’ex Rastelli: “Domenica sarà difficile per i rossoblù. La Lazio non è inferiore a nessuno”

L’ex allenatore del Cagliari Massimo Rastelli è intervenuto ai microfoni di Radiosei in vista della gara di domenica sera tra Lazio e Cagliari. Le parole dell’ex rossoblù:

“Per colpa del Covid il campionato è atipico. Il Cagliari ha una rosa superiore rispetto alla posizione che occupa in classifica. Ha avuto problemi legati al Covid e agli infortuni che hanno sicuramente pesato nel corso del campionato. Senza risultati poi perdi fiducia, e le tante sconfitte hanno mandato un po’ in depressione l’ambiente. Domenica contro la Lazio sarà difficilissima. Il Cagliari ha ritrovato contro il Sassuolo freschezza e determinazione dei tempi migliori.

Io e Inzaghi siamo molto legati, soprattutto per quell’annata straordinaria al Piacenza. Nessuno pensava che Simone riuscisse a fare questo percorso. Migliorando di anno in anno ha mantenuto ferme le sue convinzioni e l’identità della squadra. Sta facendo un lavoro straordinario. Tutti questi anni a Roma stanno dimostrando la bontà del suo lavoro. Il campionato sarà una grossa incognita, tutte le prime sette possono lottare addirittura per lo Scudetto, c’è un grande equilibrio dove ogni squadra ha pagato almeno una volta dazio. La Lazio non è inferiore a nessuno, faranno la differenza la continuità di rendimento e la mentalità”.

