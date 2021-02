Leggo | Regina d’Europa, a gennaio Lazio record con 16 punti

A Formello è già arrivata la Primavera. Da un mese a questa parte l’aria che si respira nel Lazio Training Center è diversa: sembra di essere tornati indietro di un anno, quando le vittorie in serie della banda Inzaghi avevano fatto pronunciare nuovamente la parola scudetto. Messa da parte la depressione post lockdown i giocatori sono tornati a ridere, scherzare, ma soprattutto a credere di poter giocare un’altra stagione da protagonisti. Tutto merito delle cinque vittoria di fila che hanno rilanciato le ambizioni da quarto posto della squadra.

“La Champions ci ha tolto energie e il campionato ne ha risentito, abbiamo perso punti importanti, ma c’è tempo per rifarsi” ha ripetuto fino allo strenuo l’allenatore biancoceleste che per primo ha creduto nella ripresa della Lazio, non appena il tour de force di una gara ogni tre giorni è finito la squadra ha iniziato a volare e in questo 2021 ha conquistato ben 16 punti frutto di cinque vittorie, di cui tre in scontri diretti tutt’altro che sem- plici contro Roma, Sassuolo e Atalanta ed un solo pareggio, a Marassi contro il Genoa. Meglio della squadra di Inzaghi in Europa ha fatto solo il Manchester City (18 punti) che al momento guida la Premier League a +3 sui cugini dello United, in Italia dietro alla Lazio ci sono Juventus (15) e l’Atalanta (14) che ha anche recuperato il match con l’Udinese.

A Formello intanto va avanti la preparazione della squadra in vista della gara interna contro il Cagliari: Milinkovic, dopo due assenze di fila, ha effettuato un lavoro differenziato ma non è in dubbio per domenica. Niente da fare sia per Strakosha che per Caicedo: il portiere si trascina da settimana un fastidio al ginocchio mentre l’attaccante è alle prese con la fascite plantare.

Leggo/Enrico Sarzanini

