Sampdoria, Ranieri guarda già alla Lazio: “Nelle prossime 5 sfide vedremo di che pasta siamo fatti”

Dopo aver rifilato un brutto scherzo all’andata, la Sampdoria sogna di fare i punti all’Olimpico il prossimo 20 febbraio. Un match ancora lontanissimo nel tempo che però il tecnico dei blucerchiati Claudio Ranieri, nel corso della conferenza di vigilia pre Benevento, ha voluto mettere già nel mirino dei suoi ragazzi: “Dopo la gara con la Juventus, in cui abbiamo fatto una buona prestazione anche se non li abbiamo impensieriti come desideravamo, abbiamo in programma una serie di partite molto importanti. Benevento, Fiorentina, Lazio, Atalanta e Genoa. Penso che in queste cinque partite capiremo di che pasta siamo fatti“.

