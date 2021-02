Serie A, l’Inter vince a Firenze e supera momentaneamente in classifica il Milan

L’anticipo del venerdì sera tra Fiorentina e Inter che ha aperto la 21° giornata di Serie A termina per 0-2. I nerazzurri passano in vantaggio con il gol di Barella, sugli sviluppi di un corner, che batte Dragowski con un destro a giro dal limite dell’area di rigore. Sette minuti dopo l’inizio del secondo tempo arriva il raddoppio dell’Inter: Hakimi sfonda sul versante di destra e dopo essere entrato in area serve Perisic tutto solo che insacca. Aspettando il Milan che giocherà domenica contro il Crotone, con la vittoria di questa sera arriva il soprasso in vetta alla classifica, che recita per il momento Inter 47 e Milan 46. La Fiorentina è invece ferma a 22 punti, 12° in classifica.

