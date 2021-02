SOCIAL | Il saluto di Strakosha a Proto nel giorno del suo ritiro: “Grazie ancora per i tuoi consigli e il supporto” | FOTO

Dopo aver lasciato la Lazio, Silvio Proto annuncia il suo ritiro dal calcio giocato. Lo fa attraverso un post social dove ripercorre la sua lunga carriera chiusa in biancoceleste. Dopo aver commentato il post, Thomas Strakosha ha voluto salutarlo con un messaggio apparso sul profilo del portiere albanese: “Congratulazioni per la tua fantastica carriera bestia. È stato un grande piacere giocare con te e grazie ancora per i tuoi consigli e per il tuo supporto, apprezzo davvero e sarò sempre grato. Che Dio benedica te e la tua famiglia 💪🏼🙌🏼 Grazie silviciusss”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NEVER GIVE UP (@thomas_strakosha)

