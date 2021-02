SOCIAL | La carica di Andreas Pereira verso il Cagliari: “Pronto per un’altra sfida!”

Manca poco alla sfida di domenica sera contro il Cagliari che chiuderà la 21° giornata di Serie A. Vincere per proseguire il trend delle ultime giornate. Il centrocampista della Lazio Andreas Pereira, attraverso il proprio profilo Instagram, esprime così tutta la sua carica in vista del match contro i rossoblù, dopo l’assist per Muriqi in occasione del terzo gol della Lazio a Bergamo contro l’Atalanta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas Pereira (@andreaspereira)

