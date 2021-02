SOCIAL | Milinkovic avverte: “Il Sergente non molla mai!” – FOTO

Domenica la Lazio scenderà in campo contro il Cagliari, a una settimana di distanza dalla vittoriosa trasferta di Bergamo. Sergej Milinkovic Savic, certezza assoluta del centrocampo biancoceleste, è in grande spolvero e le sue prestazioni si stanno rivelando sempre più preziose per il tecnico Inzaghi. Nell’ultima gara i tifosi lo hanno eletto MVP e il Sergente, ripostando la foto apparsa sui social della Lazio, ha voluto lanciare un avvertimento ai prossimi avversari dei biancocelesti: “Sergente non molla mai! Forza Lazio Sempre!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: