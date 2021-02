SOCIAL | Silvio Proto si ritara dal calcio giocato: “Dico addio a questo mondo che mi ha reso quello che sono” | FOTO

Dopo aver risolto il contratto con la Lazio lo scorso 31 gennaio, Silvio Proto dice addio al calcio giocato. A comunicarlo è stato proprio il portiere belga attraverso un post sul suo profilo Instagram. Il post, con una sua foto, è accompagnato dall’annuncio: “7068 giorni dopo la mia prima partita in Division 1, molti tuffi, goal salvati e ancora di più subiti in seguito, è ora che io e i miei primi capelli bianchi mettiamo via i guanti. È con orgoglio e sollievo che inizio un nuovo capitolo nella mia vita, che dedicherò ai miei hobby, ai miei progetti e alla mia piccola famiglia che mi ha più che sostenuto in questa lunga carriera. Grazie alla mia mogliettina per aver sostenuto le mie 35689632 superstizioni, ai miei figli per avermi reso il miglior giocatore del mondo (almeno ai loro occhi), ai tifosi (miei e avversari) che mi hanno sempre spinto a superare me stesso, ma anche a i miei dirigenti, allenatori, compagni di squadra e avversari senza i quali questa carriera non sarebbe stata quella che è stata. 19 anni e molte realizzazioni dopo, dico addio a questo mondo che certamente mi ha reso quello che sono ma che era troppo difficile per la mia anima sensibile. Quindi, senza alcun rimpianto, le mie mazze da golf hanno sostituito i guanti e le punte nel mio bagagliaio. Sto decisamente uscendo dalla mia gabbia”.

Il post del portiere belga è stato poi commentato da vari calciatori biancocelesti che lo hanno voluto ringraziare per gli anni in biancoceleste augurandogli anche buona fortuna. Tra i vari pensieri di Lucas Leiva, Marusic, Djavan Anderson spicca quello dell’ ex compagno di ruolo Strakosha: “Grazie di tutto grande. Dio bendica te e la tua famiglia!”

