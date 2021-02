SOCIAL | Strakosha si prepara a tornare in campo, ha bisogno di ricaricarsi – FOTO

Oscurato dalle ottime prestazioni di Pepe Reina, ormai Strakosha ha perso il suo posto da titolare e l’infortunio riscontrato al ginocchio non l’ha aiutato. Adesso vuole però riprendersi la Lazio ed è al lavoro per tornare presto in campo. Con una foto sul suo profilo Instagram che lo ritrae tra i pali scrive così: “🔋loading🔋”. L’alabanese vuole ricaricare le pile per tornare il prima possibile a disposizione di Inzaghi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NEVER GIVE UP (@thomas_strakosha)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: