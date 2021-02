TMW | Disavventura per Tare, aggredito da un pitbull il suo cane perde la vita

Ha vissuto un mercoledì mattina da incubo, il ds della Lazio Igli Tare. Due giorni fa, il dirigente biancoceleste è stato aggredito da un pitbull, scappato al controllo del proprio padrone, mentre era in giro per una tranquilla passeggiata con i suoi due cani al guinzaglio: uno ha perso la vita, con grande dolore da parte di Tare, mentre l’altro è rimasto ferito. Il triste episodio è accaduto dove abita il direttore sportivo, ovvero in un consorzio all’Olgiata (vicino il centro sportivo di Formello), che avrebbe deciso di procedere con un’azione legale e civile in seguito all’episodio.

TuttomercatoWeb.com/Riccardo Caponetti

