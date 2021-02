TMW | La Lazio vola con Lazzari e Marusic. Il montenegrino stupisce, merito anche del dentista

Fino a qualche settimana fa, a ridosso del Capodanno, a Formello facevano il conto alla rovescia per i rientri di Fares e Lulic. I due quinti di sinistra, assenti da diverso tempo (il bosniaco da febbraio 2020), erano pronti a tornare e riprendersi la fascia. Per togliere dalle spalle di Lazzari e Marusic il gravoso compito di giocare sempre e comunque, anche non erano in condizione per farlo. E adesso che sono ormai a tutti a pieno regime, paradossalmente si è rafforzata la titolarità di entrambi i destri: Adam e Manuel. Che nelle ultime partite stanno facendo la differenza: hanno contribuito a 6 (5 assist più un gol di Marusic) delle 13 marcature della Lazio nel nuovo anno. Inzaghi dunque non sembra intenzionato a toglierli: domenica contro il Cagliari viaggiano verso l’undicesima presenza di coppia consecutiva in campionato da titolari.

Dall’Epifania, il loro rendimento è stato un crescendo. Con la Fiorentina, il 6 gennaio, Lazzari ha fatto l’assist a Caicedo per l’1-0 e la domenica seguente a Parma ha fatto lo stesso per lo 0-1 di Luis Alberto. Poi nel derby è stato devastante con un doppio passaggio finale: a Immobile (fortuito, dopo il rimpallo con Ibanez) e a Luis Alberto per il 2-0. Marusic, che di buone prestazioni ne ha sempre fornite, è stato decisivo contro il Sassuolo (assist al per il 2-1 finale di Immobile) e domenica scorsa contro l’Atalanta, segnando il gol che ha cambiato la partita di Bergamo dopo 3 giri d’orologio con un destro sotto l’incrocio dei pali. Poi è corso ad esultare con Lulic, in panchina: “Mi ha sempre detto di accentrarmi e tirare con il destro”. Si sono stretti in un abbraccio che sa di passaggio consegne: Senad che passa il testimone a un ritrovato Adam, di nuovo in forma e senza problemi fisici. Oltre che dello staff medico biancoceleste, il merito va anche al dentista Daniele Puzzilli, lo specialista che ha aiutato anche Spinazzola e altri giocatori di Roma e Lazio. Le gerarchie sono cambiate e a farne le spese, per il momento, è Fares, che ancora non ha giustificato l’investimento da 9 milioni fatto in estate dalla Lazio. Che se è tornata a volare (nel 2021 è prima per punti fatti, 16 in 6 partite), molto lo deve alle proprie ali destre di centrocampo.

TuttomercatoWeb.com/Riccardo Caponetti

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: