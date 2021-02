Casiraghi ricorda la tripletta al Cagliari del ’96: “Fu la classica Lazio di Zeman, chiudemmo la partita già nel primo tempo”

Pierluigi Casiraghi torna indietro nel tempo e ripercorre gli anni con l’aquila sul petto. Attraverso le pagine del match program di Lazio-Cagliari, l’ex attaccante italiano ha ricordato la tripletta siglata ai sardi il 28 gennaio 1996, quando i biancocelesti rifilarono agli isolani un poker: “Furono tre gol che ricordo con molto piacere. Chiudemmo i conti già nel primo tempo, fu una classica partita della Lazio di Zeman, specialmente in casa, considerando che in quel periodo andavamo meglio all’Olimpico. Boksic non fece gol, ma disputò una grandissima partita, offrendomi anche due meravigliosi assist: quando era in giornata, Alen era veramente inarrestabile”.

