CdS | Tamponi Lazio, memoria depositata

Dopo la notifica della chiusura delle indagini, ieri sera l’avvocato Gentile e la Lazio hanno depositato la memoria difensiva per ribattere ai rilievi mossi dalla Procura di via Allegri.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Giuseppe Chiné e gli ispettori federali contestano alla società biancoceleste le mancate comunicazioni alle Asl dei casi di Covid emersi dai tamponi eseguiti dalla Futura Diagnostica, laboratorio di Avellino finito sotto inchiesta penale lo scorso anno. Ieri pomeriggio i legali biancocelesti hanno portato a termine la memoria, la raccolta dell’intera documentazione e le ultime mosse: Lotito doveva decidere se chiedere o meno un nuovo colloquio alla Procura.

E’ molto probabile che questo avvenga: il presidente biancoceleste cercherebbe di chiarire la posizione della Lazio, convinta di aver agito nel rispetto dei protocolli e decisa a smontare le accuse. I casi di positività sospetta e i dubbi sui tamponi, come hanno sostenuto a Formello, dipendono dal range dei cicli di amplificazione usati a discrezione dei laboratori privati, dai macchinari, dai reagenti, dalla conservazione. Sono attese novità per la prossima settimana: la Procura Federale, dopo aver acquisito la memoria, deciderà per un supplemento di indagine o per far scattare subito il probabile deferimento della Lazio discutendo la materia in dibattimento.

