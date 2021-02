Comitato Consumatori Lazio: “Basta oltraggi a Paparelli, la Roma prenda finalmente iniziative”

Dopo la rotonda vittoria della Lazio nel derby sono purtroppo ricomparse, sui alcuni muri della Capitale e sui social network, le consuete scritte vili e oltraggiose nei confronti della memoria di Vincenzo Paparelli e dei suoi familiari.

Il Comitato Consumatori Lazio, di cui è membro anche Gabriele Paparelli, ha ritenuto opportuno scrivere direttamente alla A.S. Roma affinché assuma adeguate iniziative al riguardo.

Ecco il testo della “Lettera Aperta” rimessa alla Società giallorossa ieri sera:

SPETT.LE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA ROMA SPA

PIAZZALE DINO VIOLA N° 1

00128 ROMA

C.A. PRES. DAN FRIEDKIN

LETTERA APERTA

Egregio​ Presidente,

come forse Lei saprà, pur essendo trascorsi oramai oltre 40 anni dalla morte del compianto Vincenzo Paparelli, avvenuta nelle funeste circostanze verificatesi nel derby del 28 ottobre 1979, purtroppo note finanche a livello internazionale, continuano a comparire in città ed a ripetersi sui social network i consueti slogan (pseudo) romanisti atti solamente ad oltraggiare la memoria del defunto tifoso laziale ed a rinnovare la sofferenza dei suoi familiari.

Pur essendo assolutamente consapevoli che la A.S. Roma e la stragrande maggioranza dei tifosi giallorossi hanno doverosamente preso le distanze da tali incresciosi comportamenti, Le dobbiamo nostro malgrado evidenziare che tuttavia permane ancora una ristretta frangia superficiale ed irriguardosa che non cenna a desistere dal reiterare tali deplorevoli condotte, che si pongono nettamente in contrasto con il sano tifo sportivo e la normale rivalità esistente fra le due tifoserie capitoline.

Quando Vincenzo Paparelli fu brutalmente assassinato da “quel razzo”, lasciò sola la giovane moglie Wanda ed i loro due bambini, Gabriele di 8 anni e Mauro di 13.

Il secondogenito Gabriele, man mano è cresciuto, si è fatto uomo e nonostante un dolore mai lenito, ha dovuto passare buona parte della sua vita a proteggere le donne della sua famiglia, cancellando ogni scritta​ oltraggiosa che compariva sui muri di Roma.

Prima per tutelare la sua cara madre e ora per non far leggere alla sua piccola Giulia… 10-100-1000 Paparelli!

Ecco perché Le scriviamo, Egregio Presidente! Negli anni si sono succedute tante campagne di sensibilizzazione sul caso, sia in ambito sportivo che istituzionale, ma probabilmente occorrerebbe una iniziativa socio-culturale ed a carattere permanente, promossa direttamente dalla A.S. Roma, volta a far capire una volta per tutte a quei pochi riottosi la differenza che passa tra l’importanza della vita umana e l’importanza d’una scelta fideistica in campo calcistico.

Facendo affidamento sulla Sua sensibilità, fiduciosi, restiamo in attesa di un cenno di riscontro e di un fattivo seguito, che risulterebbero di grande valore morale per tutta la famiglia Paparelli e, forse, le potrebbero finalmente consentire di completare nell’esclusiva sfera della intimità personale l’elaborazione di tale lutto ultraquarantennale.

Distinti saluti.

Roma, lì 5 febbraio 2021

Comitato Consumatori Lazio

Il Presidente

Avv. Gian Luca Mignogna

