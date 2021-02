CONFERENZA DI FRANCESCO – “La Lazio è obiettivamente forte, ma ce la giocheremo al massimo delle nostre possibilità”

Alla vigilia del match contro la Lazio, che si giocherà domani sera alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, l’allenatore dei sardi, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa.

“Non abbiamo recuperato Duncan, Deiola, Sottil e Ceppitelli. Per il modulo sto facendo valutazioni, vedremo. Difesa a tre o a quattro? non voglio dare vantaggi agli avversari. Nainggolan o Marin? Non è detto che si debba per forza avere un play. Bisogna avere diverse caratteristiche per quella posizione. Arrangiarsi sempre non va bene, ma in questo momento devo fare il bene per il Cagliari e iniziare a fare punti, a prescindere dalla questione play. Snaturarsi completamente non va bene. Ci sono stati tanti fattori, tra cui il Covid, che non hanno aiutato. Ho messo da parte il mio ‘io’ per il ‘noi’, che deve prevalere su tutto. Non voglio alibi, ci metto la faccia, ognuno deve fare la propria parte. Troppe chiacchiere ora non aiutano, lo ribadisco fino alla noia: adesso bisogna uscire da questa situazione. Poi penseremo a vedere un po’ di buon calcio. Qualche palo di troppo, per esempio, ha influito sul corso della nostra strada. Ma non bisogna mollare. Asamoah e Rugani? Il difensore è un po’ più avanti nella preparazione, può essere schierato dall’inizio. Asamoah difficilmente partirà dal primo minuto ma può essere schierato a partita in corso: nonostante non faccia una partita ufficiale da tanto, sta progredendo. Lazio? Ce la dobbiamo giocare, è una squadra obiettivamente forte ma la gara va giocata al massimo delle nostre possibilità, ora non abbiamo alternative. Dobbiamo prendere il possibile da tutte le gare che restano “. Lo riporta calciocasteddu.it

