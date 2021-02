CONFERENZA INZAGHI – “Domani Radu sarà out, Caicedo vedremo l’ultimo allenamento. Rinnovo? Siamo molto avanti, sono felice”

Alla vigilia della partita di Serie A contro il Cagliari, che avrà luogo domenica alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa.

“Penso che domani sia una partita molto insidiosa, perché il Cagliari anche se sta facendo pochi punti, ha comunque fatto buone prestazioni. Ha ottime qualità, gioca un buon calcio, anche se ora ha qualche defezione. Ci aspettiamo un modulo speculare al nostro, questi giorni abbiamo lavorato in tal senso. Penso che non meriti la classifica attuale.

Con la settimana più lunga abbiamo la possibilità di lavorare meglio, non eravamo abituati da dopo il lockdown che giocavamo ogni tre giorni. Domani avremo un po’ di problemi perché oltre a Strakosha e Cataldi, anche Radu non ci sarà. Per quanto riguarda Caicedo, aspetteremo l’allenamento odierno.

I nostri obiettivi? Il primo è la qualificazione agli ottavi di Champions e l’abbiamo ottenuta. La seconda è quella di rimanere nell’Europa che conta di più. Sappiamo che il campionato è difficilissimo, le altre stanno mantenendo un grande ritmo, noi abbiamo perso qualche punto per le vicissitudini che abbiamo affrontato. Già da domani dovremo continuare a pedalare.

Milinkovic? Ha fatto grandissimi progressi, è uno dei nostri top player e in questo momento sta avendo un rendimento molto buono. Ci sta dando tanto in diversi momenti della gara, ora ha avuto dei giorni di recupero perché aveva avuto dei problemi durante la partita con l’Atalanta, ma ora sta meglio.

In quest’ultimo mese, dopo la sosta, siamo riusciti ad avere la squadra quasi al completo, domani ci saranno un paio di infortuni ed una squalifica. I risultati portano autostima e punti in classifica, dobbiamo ripartire da lì continuando questa striscia. La squadra sta bene, questa settimana abbiamo lavorato molto bene, ma domani sarà comunque insidiosa.

Il mio rinnovo? Ci siamo visti con il Presidente, siamo entrambi molto positivi. Lotito in questi giorni è stato molto impegnato in Lega, ma siamo molto avanti ed io sono molto contento. Lo rivedrò oggi, sapete tutti cosa rappresenta per me questa società e questa maglia”.

