CorSera | Muriqi, ‘pirata’ combattente alla conquista della Lazio

Dopo tante critiche si è sbloccato: due goal… e mezzo e buone prestazioni

Come riportato dal Corriere della Sera, Muriqi è stato al centro di molti dubbi e perplessità a causa delle passate prestazioni non all’altezza del costo sostenuto dalla Lazio. Borja Mayoral aveva segnalato ‘Non è che abbiamo sbagliato uomo?’. La risposta del kosovaro però è arrivata nelle ultime sfide: Muriqi si è sbloccato ed è intenzionato a conquistare il popolo biancoceleste e la Serie A. La tenacia è una delle qualità che ha contribuito a formare la carriera del 26enne, ma oltre a questo il giocatore ha altre capacità: protegge la palla e riesce a far salire la squadra, ha tempismo e forza nel gioco aereo.

In dieci giorni è riuscito a segnare due reti… e mezzo: in Coppa Italia contro il Parma (aiutato dal portiere Colombi) e due contro l’Atalanta tra Coppa Italia e campionato. Domani contro il Cagliari dovrebbe partire dalla panchina, ma ha voglia di fare. Lo stesso Inzaghi lo sta piano piano apprezzando: ‘All’inizio c’erano dubbi anche su Milinkovic-Savic e Luis Alberto, poi abbiamo visto come sono diventati forti. Diamo tempo anche a lui’. Sicuramente il giudizio su Muriqi è stato influenzato anche dal Covid e dagli infortuni, cosi come adesso sembra agevolato dai problemi fisici di Caicedo che gli hanno permesso di avere più spazio in campo.

Il kosovaro è stato pagato 17,5 milioni ai quali potranno aggiungersene altri in caso di scudetto o piazzamento in zona Champions. Dopo Zarate, Muriqi è l’acquisto più caro nell’era Lotito. Il giocatore era stato voluto anche da altri club inglesi (per prezzi maggiori) ma la volontà del giocatore lo ha portato in Italia, dove spera di fare bene e dimostrare il suo valore.

