CorSera | Radu out, gioca Hoedt. Musacchio confermato

Nella partita di domani sera allo Stadio Olimpico contro il Cagliari, Radu quasi sicuramente non giocherà. Il difensore biancoceleste a causa di un affaticamento non si è allenato nemmeno ieri a Formello e Inzaghi sembrerebbe intenzionato a farlo recuperare, in vista delle sfida imminente contro Inter a Milano domenica prossima.

Come riportato dal Corriere della Sera, nella formazione titolare dovrebbe essere schierato Hoedt come centrale con Musacchio a destra e Acerbi a sinistra. Per quanto riguarda il centrocampo ci saranno i giocatori titolari, Lazzari e Marusic sulle fasce; in mezzo Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto. Presenti in attacco Immobile e Correa.

Strahoska altro assente ieri a Formello, a causa di alcune visite in Germania per risolvere il problema al ginocchio che lo ha visto out nelle scorse settimane. Per la Lazio sarebbe necessario recuperare il giocatore, avendo a disposizione solo il portiere Reina.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: