FIGC, Sibilia: “Accordo ‘staffetta’ 2018? Venga reso pubblico”

(ANSA) – ROMA, 06 FEB – “In base all’accordo sottoscritto nel 2018 dal 63% degli aventi diritto al voto della Figc, c’erano degli impegni. Sento parlare di ‘accordo privato’, invece è un accordo che impegna ognuno per la sua parte le componenti rappresentate.

I delegati assembleari della Lega nazionale dilettanti mi hanno invitato a chiedere che venga reso noto questo documento”. Lo ha detto Cosimo Sibilia, appena rieletto alla guida della Lega nazionale dilettanti e candidato alla presidenza della Figc, riferendosi a un accordo che sarebbe stato firmato da diverse componenti nel 2018 per una ‘staffetta’ con Gabriele Gravina alla guida della Federcalcio. “Tutti si potranno fare un’idea – ha aggiunto Sibilia a margine della sua rielezione, andata in scena stamane a Fiumicino – in modo che si valuti e si veda questo documento sottoscritto responsabilmente dalla Lnd per chiudere la brutta stagione del commissariamento della Figc. Noi siamo stati responsabili e vicini alle esigenze del calcio. Su questo punto mi aspetto che ci sia una chiarezza: dare pubblicità al documento, e ognuno si farà la sua idea”. (ANSA).