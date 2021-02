FORMELLO – Radu e Caicedo si allenano. Dubbio sul rumeno, davanti Correa con Immobile

Ghiotta la partita contro il Cagliari per continuare a macinare punti. La Lazio non vuole fermarsi e mette nel mirino i rossoblù di Di Francesco reduci da un momento complicato. Notizie positive dalla rifinitura della vigilia andata in scena questo pomeriggio a Formello, Inzaghi infatti ha trovato sul terreno di gioco Radu e Caicedo. I due giocatori erano dati in forte dubbio e vederli in campo è un segnale importante, ora tocca al tecnico valutare se e quanto impiegarli. La tentazione maggiore riguarda il difensore rumeno che potrebbe essere sopita per evitare ricadute in vista dei prossimi impegni. Fra i pali nessuna incertezza con Pepe Reina vista l’indisponibilità di Strakosha, ai box per un fastidio al ginocchio. In difesa sono certi di una maglia da titolare Musacchio e Acerbi, il terzetto sarà quindi completato da uno fra Radu e Hoedt. Il resto della formazione non riserva sorprese. Lazzari e Marusic sono le frecce sulle corsie laterali, all’andata furono entrambi decisivi. In mezzo gli intoccabili: Leiva in cabina di regia con l’MVP del mese di gennaio Milinkovic e Luis Alberto ai suoi lati. Davanti non si discute Ciro Immobile che vuole tornare al gol contro una delle sue vittime preferite, al suo fianco ancora Correa rinfrancato dal gol contro l’Atalanta. Recupera la panchina Caicedo così come scalpitano Muriqi e Pereira.

