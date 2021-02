GdS | Doppio rilancio sui diritti tv, ma Dazn allunga su Sky

Il vantaggio sarebbe importante, sono rimasti in lizza due broadcaster. Vicina la cifra del contratto attuale.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Dazn sembrerebbe avere un vantaggio robusto su Sky: grande colpo di scena che produce un’accelerazione. La cifra per aggiudicarsi i diritti tv della stagione 2021-2024 sembrerebbe non tanto lontana dai 973 milioni dell’ultimo contratto. Un risultato positivo per la Lega, nonostante il momento economico sofferto per l’attuale pandemia. Lunedì in assemblea i club dovrebbero dire sì e chiudere la partita dei diritti ‘domestici’, in questi due giorni però potrebbero esserci altri aggiornamenti sulla distribuzione del prodotto calcio tra le varie soluzioni previste dal bando.

Ieri si sono svolte le trattative private, un meccanismo di confronto broadcaster per broadcaster con la commissione della Lega. Una sorta di semifinali dove sono scese in campo DAZN e Sky che hanno incrementato la propria offerta. Mediaset è stata esclusa perché l’offerta non è stata giudicata ammissibile e Eurosport non si è presentata.

Resta adesso da verificare l’incrocio dei pacchetti. Potrebbe esserci anche un ribaltone: con Dazn a prendersi la maggior parte del cartellone e Sky a salvare una parte del calendario. Lunedì si avranno notizie più concrete e potrebbe venire a cadere l’ipotesi di rivolgersi a intermediari, ossia la fase 2. Resta da capire nel nuovo contesto il ruolo del Canale Lega in fase di costruzione, perno dell’accordo con il consorzio dei fondi Cvc/Advent/Fsi. Dopo l’assemblea per i diritti tv, arriverà quella per la nascita della media company.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: