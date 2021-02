GdS | Milinkovic: primo della classe. Così è diventato la stella della Lazio

A gennaio Milinkovic è stato eletto miglior giocatore della A dalla Lega. Un premio alle sue prestazioni da leader a tutto campo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Un premio importante per il centrocampista della Lazio, che come testimoniano i dati, ha avuto un forte rendimento nella Lazio, raggiungendo livelli molto alti. Un vero leader che ha saputo completare la sua maturazione dal punto di vista tattico e della personalità proprio nel corso di queste sei stagioni in biancoceleste. Domani sera allo Stadio Olimpico, prima della gara contro il Cagliari, riceverà il premio calcolato sulla base dei numeri delle ultime cinque giornate di campionato.

I dati sono ottimi: prima di tutto una performance di eccellenza che si attesta al 95%, ampia duttilità sia in fase di possesso (aggressività offensiva 93,7%) sia in quella di interdizione (pressing 92,3%). E’ stato calcolato che il giocatore percorra oltre 12 km a partita, di cui 3 ad alta intensità, con il 50% di passaggi ad alta difficoltà andati a buon fine. L’amministratore della Lega di A, Luigi De Siervo, ha infatti dichiarato: ‘Sergej Milinkovic si conferma una delle stelle della Serie A, un calciatore completo capace di incidere in tutte le fasi di gioco. Nell’ultimo mese con le sue doti tecniche, atletiche e di leadership è stato protagonista di prestazioni di assoluto livello, fornendo un contributo determinante nei 5 successi consecutivi ottenuti dalla Lazio’.

Il 25enne serbo non è rientrato nel turnover tra i sei impegni di campionato e le due gare di Coppa Italia del mese scorso. Elemento irrinunciabile della Lazio, ha dovuto seguire un piano di lavoro suddiviso tra i vari allenamenti differenziati per bilanciare gli sforzi ad ogni partita. Milinkovic ha agito da tuttocampista, passando dalla difesa all’attacco: in questa stagione si è segnalato anche come specialista sui calci piazzati. In questo campionato la sua classe lo ha anche proposto come miglior assist-man della Lazio. Il giocatore è sotto contratto fino al 2024 e nella gara di domani contro il Cagliari proverà ad essere decisivo come nel match di andata, dove segnò il 2-1 alla squadra sarda.

Il giocatore è stato festeggiato sui social con un post anche dalla società biancocelste ‘Complimenti sergente’, alla quale ha risposto su Instagram ‘Il Sergente non molla mai. Forza Lazio sempre’.

