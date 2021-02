GdS | Shock Tare: ferito da un pitbull che azzanna a morte la sua barboncina

Mercoledì mattina Igli Tare stava passeggiando con i suoi due cani al guinzaglio nei pressi della propria residenza all’Olgiata, quando è stato aggredito dal pitbull di un vicino che ha scavalcato la rete di recinzione. Il pitbull si è avventato sul barboncino e sul golden del ds biancoceleste che ha provato a difendere i suoi cani, riportando lui stesso delle ferite: un episodio drammatico che ha portato alla morte la barboncina. Tare ha chiamato il pronto intervento della vigilanza, cercando di limitare i danni. Il triste episodio è stato commentato da Etienne Tare, figlio del dirigente sportivo e calciatore della Lazio Primavera, sui social: ‘Riposa in pace piccola, mi manchi tanto. Ti terrò sempre nel mio cuore’.

Sotto shock l’intero Consorzio dell’Olgiata che ha espresso il suo dolore e ha dichiarati che si attiverà a sua volta presso ogni sede ‘a tutela dell’intera comunità gravemente turbata da detto episodio, costituendosi anche parte civile nel procedimento penale’. Tare sarebbe intenzionato a proporre l’azione civile anche in sede penale per valutare eventuali responsabilità per il pitbull che si è ritrovato pericolosamente libero. Nel corso di questi giorni sono arrivati molti messaggi di solidarietà e vicinanza per la perdita della barboncina, in nome della sensibilità e del riconosciuto legame che si instaura con i propri amici a quattro zampe.

