La Lega di Serie A non impara mai: celebrato ancora Mayoral, ma dov’è Milinkovic MVP di gennaio? – FOTO

Ancora una caduta di stile per la Lega di Serie A. Da giorni presente come immagine di copertina del profilo Twitter la foto di Borja Mayoral (centravanti giallorosso), riconoscenza compresibile per i gol fatti nelle ultime giornate. Ma poi ecco che arriva il premio per un biancoceleste: Milinkovic-Savic nominato MVP di gennaio ma a quanto pare la copertina su Twitter non cambia. Ancora spazio a Borja Mayoral e alla A.S. Roma. Difficile pensare alla volontarietà, ma tra Lazio e Lega di Serie A ci sono fin troppi precedenti. Continui gesti e mancanze d’attenzione che non vanno proprio giù all’ambiente biancoceleste. La Lazio merita il giusto riconoscimento per quello che sta facendo negli ultimi anni, come collettivo e anche a livello di singoli. Scarse celebrazioni ad Immobile, vincitore della scarpa d’oro e capocannoniere dell’ultima Serie A, nessun riconoscimento per Milinkovic-Savic sempre più dominante e MVP di gennaio, mai un omaggio a Luis Alberto per le sue doti e il modo di ‘governare’ la Lazio. Il limite è stato ampiamente superato.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: