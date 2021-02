La Repubblica | Destino Champions tutto in 5 partite. Si parte dal Cagliari

Un febbraio importante per la squadra di Inzaghi: cinque partite in venti giorni per dare una piega alla stagione.

Come riportato da la Repubblica, la Lazio si appresta ad affrontare delle grandi sfide in questi giorni per dare continuità: dal campionato con Cagliari, Inter, Sampdoria per la scalata al vertice, alla grande sfida contro il Bayern Monaco negli ottavi di Champions. La Lazio in questo 2021 ha collezionato 16 punti, migliore squadra finora in Serie A in questi termini, nonostante l’allenatore biancoceleste non abbia mai potuto contare su tutta la rosa.

Al momento infatti sono assenti Cataldi, Caicedo e Strakosha e Luiz Felipe sulla via del recupero.

Per quanto concerne le condizioni di Strakosha, che ha mal digerito il cambio di gerarchie tra i pali, la Lazio ha fatto lucidità con un comunicato: ”Ha riportato un trauma contusivo distorsivo a carico del ginocchio destro. Gli esami strumentali e clinici hanno escluso la necessità di un intervento chirurgico e il calciatore si sta sottoponendo a un trattamento conservativo. Con la società c’è un rapporto di reciproco rispetto ed assoluta fiducia”.

