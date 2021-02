Lazio-Cagliari, Escalante: “Tutte le partite in Serie A sono complicate. Se giochiamo come sappiamo vinciamo”

Mandato in archivio il successo con l’Atalanta, la Lazio è pronta a riprendere il cammino in campionato già da domani all’Olimpico contro il Cagliari. Della sfida di domani, attraverso il match program ufficiale, ha parlato Gonzalo Escalante: “Un bilancio dal mio arrivo a Roma? Non dimenticherò mai il giorno del mio debutto a Cagliari. Disputai la mia prima partita con la maglia della Lazio, entrare in una squadra del genere era un sogno. Non credevo di trovare fin dall’ inizio così tanto spazio, ma ho sempre creduto in me stesso per fare bene. Anche adesso sono pronto per giocare quando il mister mi chiede di entrare. Sono molto contento di essere qui e indossare questa maglia. Tutte le partite in Serie A sono difficili compresa quella contro il Cagliare. I sardi hanno molti calciatori importanti capaci di fare la differenza. Dovremo preparare la partita con la fiducia di sempre e con la voglia di continuare la striscia positiva. Se giochiamo da Lazio, vinciamo. Convocazione con l’Argentina? È sempre un obiettivo e un desiderio ogni volta che vado in campo. Mi alleno al meglio tutti i giorni anche per provare ad ottenere la chiamata della nazionale”.

