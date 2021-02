Lazio-Cagliari, il doppio ex Pancaro: “I biancocelesti una certezza del calcio italiano. Mi auguro arrivino in fondo in Champions League”

Il ritorno in campo per la Lazio si avvicina. I biancocelesti, in fiducia dopo il trionfo di Bergamo con l’Atalanta, sfideranno domani sera il Cagliari all’Olimpico per continuare la rincorsa al quarto posto. Della sfida con i sardi, attraverso il match program ufficiale, ha parlato il doppio ex Giuseppe Pancaro: “La Lazio sta vivendo un ottimo periodo di forma, vince giocando bene, lo confermano le cinque vittorie consecutive. Non è semplice individuare da fuori il motivo dell’inizio altalenante, forse ha subito a livello mentale il calo avuto lo scorso anno nel post lockdown ed il fatto di aver dedicato più energie mentali alla Champions League. I biancocelesti sono una certezza consolidata del campionato, è stata costruita bene negli anni e rafforzata con interventi mirati con calciatori funzionali al modo di giocare. Grande merito è della società che ha allestito un organico di rispetto e di Inzaghi e del suo staff perchè nel camcio è complicato fare bene e specialmente confermarsi, cosa che i capitolini stanno facendo bene da anni. Analogie tra questa e la Lazio di Eriksson? Sono trascorsi molti anni, è difficile trovare delle analogie. Certamente stiamo parlando di due squadre molto forti. I biancocelesti agli ottavi di Champions hanno trovato il Bayern Monaco campione in carica, probabilmente il peggior avversario che potesse trovare. Lo stesso discorso comunque vale per i tedeschi, perchè la Lazio di solito in gare da dentro o fuori può vincere con chiunque. Sono molto fiducioso, credo e mi auguro che la Lazio possa giungere in fondo in Champions League. Contro il Cagliari la Lazio parte da favorita, sia per i valori che per il momento differente che stanno vivendo le due formazioni. La Lazio è reduce da cinque vittorie consecutive, il Cagliari sta avendo qualche problema. Sappiamo però che in Serie A non ci sono partite facili, è necessario essere bravi sul campo a renderle facili”.

