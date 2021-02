Lazio-Cagliari, tanti ricordi ed una partita infinita

Lazio-Cagliari, una partita che suscita subito un insieme di bei ricordi per i tifosi biancocelesti, come il gol di tacco di Immobile in terra sarda sullo scadere che portò il match su 2-2, o il centesimo gol di Rocchi con la Lazio segnato nel 2011 in una partita terminata 0-3 la squadra capitolina, ma anche qualche ricordo amaro, come la partita casalinga persa 1-4 con due rigori sbagliati da Rocchi e Zarate. Questo match ha visto la Lazio imporsi sul Cagliari molte volte: il primo risultato diverso dalla vittoria biancoceleste, andando a ritroso, lo troviamo nella stagione 2017/18 con la partita prima citata terminata in pareggio con il gol di tacco di Ciro. Ma tra le diverse vittorie ottenute dalla squadra biancoceleste negli ultimi anni ce n’è una che i tifosi ricordano con maggior emozione ed enfasi, la stessa che ha segnato il 98esimo minuto di tutti i laziali in quella partita entrata di diritto nella storia biancoceleste.

Una partita molto importante, contro una squadra, il Cagliari, che aveva fatto molto bene fino a quel momento in campionato, tanto da essere piazzata sin dall’inizio nelle zone alte della classifica. Una partita che doveva essere una conferma di quanto la Lazio stava facendo in campionato e che forse poteva inserire, seppur in modo molto silenzioso, la squadra biancoceleste nella lotta scudetto. D’altronde, considerando il modo in cui arrivò quella vittoria, era difficile non farci un pensiero… Una squadra che dava sicurezza, capace di reagire e con un buon gioco sia nell’undici titolare che nei ricambi (il cross decisivo per Caicedo è arrivato dai piedi di Jony). Una fiducia che la squadra era riuscita a costruirsi in due mesi e che ha portato avanti fino al lockdown, uno spartiacque che ha riproposto una Lazio molto diversa per il finale della scorsa stagione e per l’inizio di questa. Al gol di Simeone, arrivato nel primo tempo, la Lazio non è stata in grado di fare in più di un’ora di gioco ciò che ha fatto in quattro minuti sul finale: molte azioni sciape e pochi tiri in porta alternati a dei pericolosi attacchi del Cagliari, che in più di un’occasione ha graziato i biancocelesti. Poi, la storia. Iniziano i minuti di recupero e Luis Alberto riesce a trovare la via del pareggio facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti i tifosi della Lazio. Un cambio di Maran permette poi al recupero di allungarsi ulteriormente, creando successivamente delle critiche infondate al tempo concesso, considerando le fasi in cui non si è giocato ed i cambi. Cross dalla destra di Lazzari, Pisacane anticipa Immobile, dalla sinistra nuovo traversone di Jony e stacco vincente di Caicedo. Incredibile ma vero, la Lazio è in vantaggio praticamente allo scadere nonostante all’annuncio dei minuti di recupero il tabellone segnasse ancora il vantaggio del Cagliari. Una notte magica quella sarda, carica di consapevolezza e sicurezza in chiave futuro. Un sogno che continuava.

