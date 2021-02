Lazio, Immobile e sua moglie Jessica ospiti a “C’è Posta per Te”

Il programma di Maria di Filippi “C’è Posta per Te”, ha ospitato questa sera il bomber della Lazio Ciro Immobile e sua moglie Jessica Melena. L’attaccante non è nuovo a queste apparizioni in Tv, visto anche l’intervento di poche settimane fa a Tiki Taka, programma condotto da Piero Chiambretti in cui “The King” ha parlato interamente di Lazio. La sua presenza oggi è stata invece puramente simbolica, in quanto portatore del valore della famiglia da sempre centrale nella vita dell’attaccante e di sua moglie. Non sono mancate comunque le due magliette della Lazio, che Immobile ha voluto donare alle due bambine della donna protagonista del fatidico momento della busta.

