L’ex Cagliari Biondini: “Domani sarà un match divertente. La Lazio una delle formazioni più forti del campionato”

Domani sera alle 20.45 Lazio e Cagliari si sfideranno all’Olimpico nel posticipo domenicale della ventunesima giornata di Serie A. Del match tra i biancocelesti e i sardi, attraverso il match program ufficiale, ha parlato l’ex rossoblù Davide Biondini: “Ho vissuto molti anni a Cagliari e conservo dei bellissimi ricordi. I sardi si stanno completando, a gennaio sono arrivati dei calciatori importanti, ma è evidente che abbiano dei problema. La vittoria non arriva da varie partite. La Lazio, invece, è in ottima forma ed è una delle formazioni più forti del campionato. I biancocelesti non sono l’avversario migliore per riuscire a cambiare rotta. In vetta alla classifica ci sono molte formazioni che lottano, i ragazzi d’Inzaghi sono attesi da una partita molto importante. Domenica mi aspetto una bella gara dato che entrambe le formazioni scendono in campo sempre per giocare il proprio calcio, sarà un match divertente. Il Cagliari, oltre a faticare in zona offensiva, un dato un po’ strano per le squadre di Di Francesco, è in uno di quei periodi in cui si viene puniti ad ogni errore commesso. I sardi devono ritrovare anche un’ identità difensiva di squadra tenendo conto che sono reduci da sei sconfitte e un pareggio. Le formazioni che si affronteranno all’Olimpico vengono da due momenti del tutto opposti”.

