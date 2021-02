SERIE A | L’Atalanta si fa rimontare e pareggia con il Torino. Lo Spezia espugna Sassuolo

Si apre la ventunesima giornata di Serie A e già non mancano le sorprese. Spettacolare pareggio per tre a tre tra Atalanta e Torino con i bergamaschi avanti per tre a zero nei primi venti minuti (Ilicic, Gosens, Muriel) e poi rimontati dai granata bravissimi a non mollare. Dopo le reti di Belotti e Bremer a siglare il punto del pareggio è Bonazzoli. Nell’altro anticipo delle 15 lo Spezia, sempre in rimonta, espugna Sassuolo. All’iniziale vantaggio di Caputo, rispondono prima Erlic e Gyasi.

