SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Cagliari

Match interessanti in questo week end di calcio per dare una scossa alla classifica. Occasione per la Lazio di fare punti e isidiare le zone più alte della classifica. Biancocelesti che ospiteranno domani sera il Cagliari all’Olimpico e vogliono continuare a vincere dopo la bellissima gara contro l’Atalanta. Ecco le ultime sulla squadra sarda.

CAGLIARI – Classifica bugiarda quella della squadra di Di Francesco, che per la rosa a sua disposizione meriterebbe sicuramente qualche punto in più. Tanti buoni giocatori, alcuni di grande qualità, ma il gioco non è dei migliori. Pensiero diverso ha la società sarda che ha deciso anche di prolungare il contratto al tecnico, ex giallorosso. Ci sarà voglia di riscatto e soprattutto voglia di migliorare la classifica racimolando qualche punto per provare ad uscire dalla “zona rossa” della retrocessione.

LA FORMAZIONE (4-3-2-1) – Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannīs; Nàndez, Nainggolan, Marin; Pereiro, Joao Pedro; Simeone

LA STELLA – Osservato speciale della sfida di domani sera sarà Giovanni Simeone. Il centravanti sardo ha già collezionato tre gol contro la Lazio, ha fatto meglio solo contro il Bologna(4) e il Torino (6). Occhi puntati anche su Nainggolan, per lui sarà come un derby affrontatre la squadra di Inzaghi all’Olimpico, interessante il duello con i tenori del centrocampo biancoceleste.

IL PRECEDENTE – La Lazio ha vinto tutte le ultime nove partite casalinghe di Serie A TIM contro il Cagliari: i biancocelesti hanno avuto una striscia migliore solamente contro la Triestina in Serie A TIM (16 successi interni consecutivi, fino al 1954). L’ultimo incontro allo stadio Olimpico ha visto la squadra di Inzaghi imporsi per 2-1 con i gol di Milinkovic-Savic e del solito Ciro Immobile.

