Lulic a 'Tell Me' si racconta: "Non ci si aspettava molto da me"

Nella trasmissione “Tell Me”, condotta da Sabrina Cavezza dove i calciatori del club biancoceleste si raccontano svelando anche curiosi aneddoti, il capitano Senad Lulic ha raccontato la sua storia in maglia biancoceleste. Il capitano ha parlato del suo arrivo e delle aspettative che c’erano, ecco le sue parole: “Non ci si aspettava tanto. Su un calciatore che viene dalla Svizzera, dallo Young Boys, non si ripongono le stesse aspettive che si hanno, ad esempio, su uno come Klose, come Lorik Cana o Cissé. Si punta a occhi chiusi su gente di questo tipo. Avevo la tranquillità di poter lavorare, di poter imparare”.

