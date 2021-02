Cagliari, Di Francesco in conferenza: “Abbiamo reagito bene anche alla rete subita, ma serviva concretizzare”

Il tecnico Eusebio Di Francesco al termine della gara dell’Olimpico ha commentato in conferenza stampa la sconfitta del Cagliari per 1-0 contro i padroni di casa della Lazio: “Ci siamo difesi bene ed abbiamo reagito anche un volta incassato il gol, però non siamo stati bravi a concretizzare. Salvezza? Manca la vittoria, l’aspetto più importante. Ed ora anche l’aspetto psicologico inizia a farsi sentire. Il modulo? E’ legato ai giocatori che abbiamo ed alle loro caratteristiche. Pavoletti ha fatto un ottimo lavoro per la squadra, peccato non siamo stati ripagati dal risultato“.

