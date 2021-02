CdS | Lazio, Immobile per lo show: rieccolo all’Olimpico

Alle 20.45 all’Olimpico andrà in scena Lazio-Cagliari, partita delicata per le ambizioni delle due compagini. Mister Inzaghi in conferenza ha chiesto concentrazione ed i suoi uomini e bomber Ciro scalda i motori. Come evidenzia il Corriere dello Sport, dopo essere stato assistman a Bergamo, vuole tornare a colpire stasera. Immobile nel 2021 ha sempre segnato nelle gare in casa ed ora cerca il decimo gol al Cagliari. Ed intanto cerca altri record: è a quota 13 reti in A, solo 10 giocatori hanno segnato 15 gol per 5 anni di fila.

