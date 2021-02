Champions League, ufficiale il cambio di sede per Lipsia-Liverpool: ecco dove si giocherà l’andata

Tra poco più di una settimana ripartirà la Champions League con gli Ottavi di finale. Martedì 16 febbraio si giocheranno le prime due gare d’andata, che vedranno sfidarsi Barcellona contro Paris Saint Germain e Lipsia contro Liverpool. Proprio per la sfida tra tedeschi ed inglesi, la UEFA, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto il cambio di sede per la gara d’andata: in programma alle ore 21:00, non si giocherà in casa del Lipsia, alla Red Bull Arena, bensì al Puskás Aréna di Budapest. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della UEFA: “La UEFA può confermare che la partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra RB Leipzig e Liverpool FC si giocherà ora al Puskás Aréna di Budapest. La data della partita (16 febbraio 2021) e l’orario di inizio (21: 00) rimarranno gli stessi. La UEFA desidera ringraziare RB Leipzig e Liverpool FC per la loro stretta collaborazione e assistenza nel trovare una soluzione al problema in questione, così come la Federcalcio ungherese per il loro sostegno e per aver accettato di ospitare la partita in questione”.

