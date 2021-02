CONFERENZA INZAGHI: “Prossima settimana spero sia quella buona per il rinnovo. Sostituzione Luis Alberto? Avevamo bisogno di altro”

La Lazio batte 1-0 il Cagliari, in una gara sofferta ma dominata dai biancocelesti. Mister Inzaghi, al termine della gara dell’Olimpico, ha commentato la vittoria in conferenza stampa: “Adesso arriva il difficile, sappiamo di aver fatto un’ottima ricorsa dopo i punti persi all’inizio: ora vogliamo rimanere lì. Siamo stati bravi, il Cagliari è una squadra insidiosa con ottimi giocatori: siamo stati attenti a non farli ripartire, abbiamo meritato la vittoria. Luis Alberto arrabbiato per la sostituzione? No, gli vanno fatti i complimenti, è stato operato da poco e sta stringendo i denti; è normale che vogliano rimanere sempre in campo, ma in quel momento avevo bisogno di un altro tipo di giocatore. L’Inter? Grande squadra, ce la giocheremo comeabbiamo fatto negli ultimi anni. Sul rinnovo ci stiamo lavorando con il presidente, speriamo la prossima settimana sia quella buona“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: