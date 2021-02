Il Messaggero | Inzaghi e la Lazio: never ending story. Firma attesa la prossima settimana

La gara con il Cagliari rievoca ricordi in casa Lazio. Infatti, come sottolinea Il Messaggero, per Inzaghi rappresenta la prima gara in campionato con gol con la maglia biancoceleste (il 30 agosto 1999) e, oggi, anche l’intesa che lo farà diventare il tecnico più longevo del club. Dal campo alla panchina, come sfondo ci sono sempre i sardi. La never ending story del tecnico lo ha visto crescere e diventare campione con i colori laziali. C’è chi sostiene di aver visto ieri sera il patron Lotito a Formello, dopo essere rientrato da Formello, per risolvere gli ultimi dettagli del contratto: ad ogni modo, la firma arriverà la prossima settimana, da martedì ogni giorno sarà buono: il rinnovo consisterà in un triennale da circa 2,5 milioni a stagione più 500 di bonus legati al piazzamento nella prossima Champions. E’ stato fissato anche il premio scudetto: l’incontro dello scorso mercoledì è stato fondamentale per trovare l’intesa definitiva e nell’occasione è stato anche stabilito un premio (3 milioni totali) in caso di passaggio del turno con il Bayern Monaco. Ieri si è parlato degli ultimi dettagli legati allo staff tecnico ed ora si attende soltanto che venga messo tutto nero su bianco.

