Il Tempo | Lazio, operazione aggancio

Questa sera alle ore 20.45 tra le mura amiche la Lazio sfiderà il Cagliari. Come riporta Il Tempo, l’occasione è ghiotta: la banda Inzaghi infatti potrebbe inanellare la sua sesta vittoria consecutiva in campionato e raggiungere la Roma al quarto posto. Tranne la prima gara del 2021 a Marassi col Genoa (terminata in pareggio), i biancocelesti hanno sempre ottenuto il bottino pieno in questo avvio di anno, v’intendo con la Fiorentina, il Parma, nel derby, con il Sassuolo e a Bergamo la scorsa domenica. All’Olimpico arriveranno i sardi che hanno ottenuto un punto nelle ultime sette gare, ma la prima richiesta del mister laziale espressa anche ieri in conferenza è stata quella di non sottovalutare l’avversario.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: