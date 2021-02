Lazio-Cagliari, Correa all’intervallo: “Campo difficile, abbiamo bisogno di un episodio”

Primo tempo difficile per la squadra di Inzaghi che non riesce a trovare varchi nelle fila del Cagliari. All’intervallo ha parlato Correa, momentaneamente il migliore in campo. Ecco le sue parole: “Non è facile trovare spazi, il campo è molto duro rimane difficile giocare. Adesso bisognerà continuare con la stessa intensità e cercare subito il gol. Abbiamo bisogno di un episodio”.

