Lazio-Cagliari, Di Francesco: “Avevamo delle defezioni che non ci hanno aiutato. La Lazio ha avuto il predominio ma ha concluso poco”

Al termine della partita tra Lazio e Cagliari valevole per la ventunesima giornata di Serie A Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Ci sono state perdite di tempo e raccattapalle che sparivano, ma il nervosismo proviene principalmente dal fatto di non essere riusciti a fare gol. Il nervosismo si può accettare però. Pesa il fatto che ci siamo presentati qui con diverse defezioni. Sono entrati difensori anziché centrocampisti ed ho dovuto fare delle modifiche. Loro hanno avuto un predominio netto, che ci si poteva aspettare, ma non hanno creato molte occasioni. Abbiamo avuto la forza di avere solidità in un momento non facile. Questo nuovo vestito tattico potrà avere continuità, dipende da chi incontri. E’ lo stesso metodo tattico usato contro il Barcellona. Il fatto che siamo stati bassi è sia per merito della Lazio che per demerito nostro, abbiamo sbagliato anche delle giocate facili. La Lazio in molte partite tende a far abbassare, ma poi ci sono degli aspetti mentali. Anche se su alcuni di questi comunque siamo migliorati. Asamoah già sta bene nonostante non giocasse da un anno. Bene anche Rugani. Abbiamo ancora degli indisponibili, così che ho dovuto fare delle modifiche anche a livello difensivo. Abbiamo preso gol dopo un colpo di testa di Milinkovic, che spesso si va ad appoggiare ai difensori, così ho provato a mettere qualcuno che potesse contrastarlo. Nainggolan voleva tornare al Cagliari a tutti i costi, la sua condizione non è ottimale ed oggi è mancato un po’ in qualità, il fatto che la squadra sia bassa poi non lo aiuta, ma l’idea è sempre quella di cercacre di essere alti ed aggressivi. Gli allenatori devono saper mettere i giocatori in condizione di fare meglio, cercando di non perdere quell’attitudine aggressiva e propositiva”.

