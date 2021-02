Lazio-Cagliari, Immobile: “Abbiamo recuperato un po’ di terreno. A San Siro cercheremo di imporci con il nostro gioco”

Al termine del match tra Lazio e Cagliari è intervenuto Ciro Immobile ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Abbiamo recuperato un po’ di terreno in classifica, eravamo un po’ indietro. Abbiamo fatto sei vittorie consecutive vincendo bene il derby, vincendo a Bergamo, due scontri diretti fondamentali per il nostro cammino. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro e bisogna avere continuità. La vittoria con l’Inter può cambiare ulteriormente il nostro futuro. Sappiamo della difficoltà della partita, l’Inter Sta facendo un’ottima stagione, ma cercheremo di vincere esprimendo il nostro gioco. Quando abbiamo giocato contro la Juve loro on erano ancora in forma, ora hanno più identità. Contro Inter e Milan invece sapevamo del loro valore, contro il Milan abbiamo fatto la miglior partita forse, ma non siamo riusciti a portarla aa casa. Non era momento. Le squadre che lotteranno con noi sono attrezzate, ma noi speriamo che perdano anche qualche punto per strada. Nazionale? Il mister mi conosce bene, ma spera sempre che mi lasici qualcosa per la nazionale. Ci tengo a fare bene con l’Italia. Quando sto lì forse è più difficile che con la Lazio, però dò sempre il massimo. Molti mi chiedono perché con la Lazio segno di più che con la nazionale, ma ormai ho raggiunto il giusto livello di autocritica per dire che è vero, devo fare qualche gol in più in nazionale. Non posso pretendere che la nazionale cambi il suo gioco per farmi segnare, ma credo che comunque con il tempo sto migliorando anche lì. Sono consapevole del fatto che ne servono di più, ma sono sereno. Peraltro spero di tenerli per le partite giuste.”

