Lazio-Cagliari, Inzaghi: “Abbiamo dato continuità alla vittoria di Bergamo. Contratto? Siamo in trattativa”

Al termine del match tra Lazio e Cagliari valevole per la ventunesima giornata di Serie A, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e Lazio Style Radio. Queste le sue parole: “Stasera va meglio con la voce, da un mese ho un problemino con al voce, ma si risolverà. I ragazzi hanno interpretato bene la partita, abbiamo dato seguito all’ottima partita di Bergamo. Dobbiamo continuare così perché tra Covid ed assenze abbiamo perso punti all’inizio. Luis Alberto? Bisogna fargli un applauso perché è andato in campo a Bergamo a dieci giorni dall’operazione, si era sacrificato in questa partita, ma avevo bisogno delle caratteristiche di Akpa Akpro in campo. Avevamo due obiettivi inizialmente: tornare agli ottavi di Champions e l’abbiamo raggiunto, poi avevamo quello di tornare ancora nell’Europa che conta. Davanti abbiamo grandi squadre ma la Lazio c’è, se abbiamo tutti ce la giochiamo con tutti. Secondo me siamo molto migliorati nelle distanze, gli attaccanti sono bravi ad aiutare. Poi se i giocatori migliori che abbiamo stanno bene, ce la giochiamo con tutti. Penso che abbiamo grandissimi rimpianti perché da quando è arrivato questo maledetto covid ci stavamo giocando lo scudetto. Poi abbiamo avuto un calo a causa del numero di assenze. Siamo riusciti a passare il turno ma ovviamente in campionato poteva succedere che avessimo delle cadute. Ci siamo detti che serviva un filotto per tornare in corsa anche in campionato e ci siamo riusciti, ma da domenica ci sarà il difficile. Però molto del nostro momento difficile è arrivato dalle assenze. Il contratto? Penso che ci debba essere una trattativa, ieri sera l’ho visto, c’è grandissima armonia ma come ogni cosa c’è bisogno di una trattativa.

Partita difficile però i ragazzi sono stati bravissimi a interpretarla nel migliore dei modi. Dovevamo essere più cattivi nel primo tempo. Grandissima vittoria ai fini della classifica.

Erano moduli speculari, il Cagliari ha fatto la gara che ci aspettavamo. Siamo stati bravi ad aver pazienza, non trovando spazi, siamo stati bravissimi a portarla a casa perché non era affatto semplice.

Inter? Abbiamo una grande sfida, avremo il tempo di prepararla bene perché sappiamo che incontreremo una grandissima squadra. Cercheremo di prepararla al meglio.

Penso che ci sono molte squadre che stanno avendo un cammino impressionante. Noi ne abbiamo vinte 6 di fila, dobbiamo continuare e non fermarci perché ne abbiamo voglia”.

