Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali: esordio da titolare per Musacchio

A chiudere la 21° giornata di Serie A, seconda di ritorno, sarà proprio la Lazio che, alle 20:45, ospiterà il Cagliari allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo il pareggio dell’Atalanta e le sconfitte di Roma e Napoli nella giornata di ieri, questa sera i biancocelesti hanno una grande occasione di guadagnare punti a tre dirette rivali per la lotta al quarto posto, e di portarsi sempre più in alto in classifica. Di fronte avrà un Cagliari in crisi di risultati, che ha l’obiettivo di portarsi fuori dalla lotta per la retrocessione e dal terzultimo posto. A poco più di un’ora dal fischio d’inizio, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

LAZIO (3-5-3): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

A disposizione: Alia, G. Pereira, Hoedt, Fares, Parolo, Akpa Akpro, Lulic, A. Pereira, Caicedo, Muriqi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Rugani, Godin, Walukiewicz; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti.

A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Calabresi, Carboni, Pereiro, Asamoah, Tramoni, Simeone, Cerri.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

