Lazio-Cagliari, le probabili formazioni

Poche ore separano Lazio e Cagliari dalla sfida di questa sera, in programma alle 20:45 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Come annunciato ieri in conferenza dal tecnico Simone Inzaghi, non saranno sicuramente della partita Cataldi, Strakosha, Patric e Luiz Felipe, mentre permangono ancora dubbi sulla presenza o meno di Caicedo e Radu. Queste le probabili formazioni delle due squadre:

Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Alia, G. Pereira, Hoedt, Adeagbo, Parolo, Lulic, Fares, Escalante, Akpa Akpro, Pereira, Muriqi, Caicedo. All.: Inzaghi.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Nandez; Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco.

